Ook tractoren en bussen straks verboden op Tivolilaan

Badgasten Berkendonk niet bang voor PFAS: ‘Als het water niet goed is, laten ze ons er echt niet in’

HELMOND - Bezoekers van zwemplas Berkendonk in Helmond laten zich een verfrissende duik op een snikhete dag niet ontzeggen. Het nieuws over hoge concentraties PFAS in het water van de recreatieplas schrikt hen niet af. „Het zal allemaal wel.”