Ook van ‘oude’ slangen mag een Eindhovenaar geen hesjes voor motorclubs maken

Schmidt denkt dat Malen en Zahavi prima samen kunnen spelen bij PSV: ‘Het had allemaal tijd nodig’

7 maart Hij was zondagmiddag duidelijk te horen aan de kant van het veld. Roger Schmidt was in de eerste helft een paar keer zwaar ontevreden over het spel van zijn ploeg tegen Fortuna Sittard en maakte luid duidelijk dat het beter moest. ,,Ons doel was om het niveau te halen dat we tegen Ajax hadden laten zien en dat is niet gelukt”, zei de trainer van PSV na afloop van de 1-3 zege op de Limburgers.