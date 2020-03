Ook vandaag meer ziekenhuisopnamen in de regio, maar 'we zijn in control’

in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop zijn 15 patiënten opgenomen, dat zijn er drie meer dan een dag eerder. Drie van hen liggen op de intensive care. In het Elkerliek in Helmond steeg het aantal opnamen van 18 naar 23. Drie mensen liggen daar op de afdeling voor meest intensieve zorg.

Het Catharina Ziekenhuis en Máxima Medisch Centrum delen niet langer de actuele stand van zaken omdat het aantal van uur tot uur kan verschillen. Beide ziekenhuizen zien van dinsdag op woensdag een toename van het aantal opnamen. ,,We zijn in control’', zegt een woordvoerder van het Cathrien, waar aan de voorkant van de post Spoedeisende Hulp een tent is neergezet. Daar worden mensen gecontroleerd op corona-verschijnselen. Bezoekers met corona-gerelateerde klachten moeten het ziekenhuis via een gescheiden binnengaan.

Met griepverschijnselen naar de tent

,,Als je naar de spoedpost komt wordt je door iemand aangesproken’', zegt de woordvoerder over de werkwijze. ,,Met bijvoorbeeld een gebroken arm, wordt je naar de normale ingang gewezen. Heb je griepverschijnselen, dan ga je naar de tent.’'