Ook vanuit rolstoel lekker kliederen in de Splinter in Eindhoven

VIDEO Deense dames en Hollandse heren op 40ste Hajraa Buitenvol­ley­bal­toer­nooi

18:58 EINDHOVEN - Voor de 40ste keer organiseert studentenvolleybalvereniging Hajraa dit weekend het buitenvolleybaltoernooi. Ter ere van het jubileum is er een speciale lustrumcompetitie voor oud-studenten en is de Markt veranderd in een zandbak, waar de top van het Nederlandse beachvolleybal om de titel strijdt.