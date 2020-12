Ook voetbalhelden blijven gewoon ademen

Ook het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven zit klem; nu kan elke nieuwe patiënt er een teveel zijn

24 december VELDHOVEN - Volle intensive care-afdelingen, personeel dat ziek of uitgeput thuiszit, talloze uitgestelde operaties. Het is crisis in de ziekenhuizen. Het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven zit echt aan de limiet.