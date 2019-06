Ook voor tweede pro-formazitting komt de moeder van vermoorde Sarah (21) over uit Amerika

Al is er dus nog geen sprake van een inhoudelijke behandeling van de rechtszaak, toch maakt Sarah’s moeder de reis van Minneapolis naar Rotterdam om er weer bij te zijn. ,,Ik moet er zijn voor Sarah’’, heeft Odegard eerder in een interview in het AD gezegd. ,,Daarnaast wil ik elk detail horen. Ik wil weten wat er is gebeurd. Ik wil weten wat Sarah dacht, wat Sarah deed. Ik wil weten: waarom?’’



Bij de vorige zitting werd bekend dat Sarah overleed als gevolg van 27 messteken. Ze werd in haar kamer aangetroffen, badend in het bloed. Het motief achter de dodelijke actie van de in Voorburg geboren verdachte S., een getalenteerd contrabassist, is nog niet aan de orde geweest.



S. belde, nadat hij in een bui van razernij Sarah had doodgestoken, vanuit de trein naar zijn moeder om te vertellen wat hij had gedaan. Tijdens de rechtszaak van drie maanden geleden verklaarde hij dat hij zich niet alles meer over die dag herinnert.



Sarah studeerde in Rotterdam psychologie en richtte zich onder meer op suïcidaal gedrag. Haar broer pleegde drie jaar geleden zelfmoord.