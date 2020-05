Ook VVD wil einde aan Bravoflex in Eindhoven

Van der Maat is desondanks zelfs vastbesloten het experiment met Bravoflex door te zetten. In het kersverse Brabantse coalitieakkoord valt te lezen dat het provinciebestuur het aantal Bravoflex-lijnen nog verder wil uitbreiden.

Verbetering

Dankzij de steun van de VVD nam de Eindhovense gemeenteraad dinsdagavond laat met een ruime meerderheid een voorstel van het CDA aan om de provincie te bewegen niet langer geld te stoppen in deze busdienst, maar dat bedrag te investeren in verbetering van het reguliere openbaar vervoer.

,,Natuurlijk realiseren we ons heel goed dat het provinciebestuur uiteindelijk hier de beslissing over neemt", aldus CDA-raadslid Remco van Dooren. ,,Maar dat wil niet zeggen dat we hier alles maar voor zoete koek moeten aannemen. Het is belangrijk dat we hier als raad een duidelijk, krachtig en niet mis te verstaan signaal afgeven: dit willen we niet.”