Ook Wit-Russen in Eindhoven de straat op: ‘We gaan deze strijd winnen’

Componeren in tijden van corona: Aart Strootman schrijft werk voor ‘orkest op 1,5 meter’

18:26 EINDHOVEN - Componist Aart Strootman heeft voor Philharmonie Zuidnederland een werk geschreven dat precies past in deze tijd. Het is bedoeld voor een orkest waarin de musici anderhalve meter van elkaar zitten. Als rode draad door het stuk loopt de vraag over de verantwoordelijkheid van de individuele orkestleden voor de muziek. Het werk gaat deze week in première.