Oom Piet verdient Israëlische eer

Dinsdagmiddag kwamen de verhalen van beide families bij elkaar. Oom Piet, in de oorlogsjaren pastoor in Ravenstein en overleden in 1967, kreeg postuum de Israëlische onderscheiding Yad Vashem. Die is speciaal voor niet-joden die joden geholpen hebben.



Pastoor Piet's twee hoogbejaarde neven, de broers Jan en Bas van Heijst, namen de onderscheiding in ontvangst. De Israëlische ambassadeur Aviv Shir-On was hiervan naar het Augustinianum in Eindhoven gekomen, waar de uitreiking plaatsvond. ,,Die eer is meer dan verdiend", aldus de ambassadeur.



Piet van Heijst redde destijds de joodse Henriëtte Hen door haar meerdere malen op onderduikadressen onder te brengen. Haar dochter Frouwgje Bornstein sprak een woord namens haar. Ze zei zich te realiseren dat aan het redden van haar moeder ook zij als dochter uiteindelijk het leven te danken heeft. En daarmee ook weer haar eigen gezin. ,,Want laten we wel wezen. Als meneer Van Heijst dat niet had gedaan, had ik hier ook niet gestaan.”