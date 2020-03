‘Oorlog in inkt’: de gruwel van de oorlog door kinderogen

De 12-jarige George Levy verblijft met zijn zusje Ursula in het geheim in het klooster Sint-Jacobus in Eersel. Ze zijn met de trein uit Duitsland gekomen en door 'meneer Jos' van het station gehaald. Leuk is het heus niet altijd in Eersel, de nonnen zijn streng, het eten soms té gezond, en ze moeten lange wandelingen maken door de bossen en veel slapen. Maar ze voelen zich er veilig. Totdat de politie hen komt halen om ze naar het concentratiekamp in Vught te brengen. George en Ursula zijn namelijk joods, en we spreken over 1943. 'Kon ik maar in jullie plaats gaan', probeert zuster Brigitte nog te helpen.