Oorlog tussen Pizza Geert en gemeente Eindhoven

Het college schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het buitenterrein snel leeg moet, omdat het wil beginnen met het saneren van de bodem. Volgens het college had het echtpaar hier überhaupt geen spullen neer mogen zetten, gezien de voorwaarden in het huurcontract. Het echtpaar Tiersma wilde donderdag nog niet reageren, het zegt overvallen te zijn door deze laatste eis. ,,Het college schrijft dit nu in een brief aan de raad, maar wij hebben hier zelf nog geen brief over gekregen."