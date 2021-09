Oorlogsfilm Eindhovenaren ligt gevoelig: ‘Duitse soldaten waren vaak nog kinderen’

Voorzitter (73) zelfdo­dings­club opgepakt en woning doorzocht na recente zelfdodin­gen

29 september Jos van Wijk, voorzitter van de Coöperatie Laatste Wil (CLW), is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding. De 73-jarige Apeldoorner is vanochtend aangehouden, waarbij ook zijn huis is doorzocht. De aanleiding is een aantal recente zelfdodingen. Een Eindhovenaar werd onlangs eveneens aangehouden: hij zou aan honderden mensen zelfmoordpoeder hebben verkocht.