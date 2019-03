Oorlogsheld Zwartendijk krijgt ook monument in Eindhoven

Als consul in Litouwen hielp Zwartendijk duizenden joden aan een zekere dood in vernietigingskampen ontsnappen. In juni vorig jaar kreeg de in 1976 overleden Zwartendijk al een monument in zijn voormalige standplaats Kaunas. Tijdens de komende editie van lichtfestival Glow in november wordt het Eindhovense monument van kunstenares Titia Ex onthuld. Bij het voormalige kantoor van Philips Lighting aan de Mathildelaan.