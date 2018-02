Oorlogsveteraan Wiel Ramakers (95) uit Eindhoven overleden

Wiel Ramakers werd in 1922 in Vaals geboren en kwam negen jaar later naar Eindhoven. De familie woonde jarenlang op de Hendrik de Keyzerlaan. In Eindhoven heeft Ramakers ook zijn vrouw Anneke Linders leren kennen, met wie hij in 1951 naar Canada emigreerde. Drie jaar geleden was hij nog even terug in Eindhoven, tijdens een bezoek aan Nederland in het kader van Nationale Veteranendag.