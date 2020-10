Oortreders Festival in Neerpelt: van meteorietinslag tot afrohouse

NEERPELT - Kunst- en muziekfestival Oortreders is een driedaagse viering van het geluid, komend weekend op en rond het Klankenbos in het prachtige domein Dommelhof net over de grens in Neerpelt.

Een oerknal die misschien wel tot over de Brabantse grens te voelen is. Zo moet het Oortredersfestival in Pelt vrijdag 23 oktober geopend worden. De Nederlands-Limburgse kunstenaar Nick Steur laat in het Dommelhof een gigantische steen van drie ton van dertig meter hoogte naar beneden vallen. De dreun moet te vergelijken zijn met een meteorietinslag. Muziek levert het niet op, wel geluidskunst.

‘Impact’ van Steur is een eenmalig kunstwerk en performance, speciaal gemaakt voor het festival in Neerpelt. De kunstenaar liet zich inspireren door de impact van natuurrampen en de sporen die deze achterlaten op de omgeving. Dit unieke spannende ‘momentum’ is vrijdag om 19 uur gratis bij te wonen.

Klankkunstwerk

Oortreders Festival komt uit de koker van Musica, het ‘impulscentrum voor muziek’, ook drijvende kracht achter het Klankenbos, dat met installaties al jarenlang op fraaie wijze aandacht besteedt aan internationale klankkunstenaars: van John Cage tot de Eindhovense Paul Panhuysen. Oortreders Festival levert in elk geval één nieuw kunstwerk op voor het bos: ‘Doors of Listening’. De bewoners van Rode Kruis Opvangcentrum Overpelt werkten samen met geluidskunstenaar Félix Blume aan een nieuw klankkunstwerk. Midden in het bos doemt een collectie deuren op. In elke deur schuilt een ander geluid en stem. Het wordt op zondag geopend.

‘Deep listening’

Een greep uit de rest van het aanbod: de centrale festivalgast, de Amerikaan John Grzinich, bouwde twee eolische (wind)harpen in het midden van de Kanaalzone, waarbij hij alleen natuurlijke en gerecyclede materialen gebruikt. Verder zijn er workshops, dauwconcerten, ‘deep listening’-sessies, wandelingen, fietstochten, ‘artist talks’ en andere performances, bijvoorbeeld van afrohouse-dj Mo Laudi zangeres en zangeres Elsa M’Bala.

Deep Space Series sluit de zaterdag af met een experimentele dj- en lichtinstallatie in klankkunstwerk ‘Tacet’, een glazen kubus midden in het bos. Vier dj’s wisselen elkaar af en nemen het publiek – dat erom heen mag bewegen - mee in een vier uur lange auditieve ervaring.

23 t/m 25 oktober, Dommelhof Neerpelt (B). Info: Oortreders.com