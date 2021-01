Oost-Brabantse politie heeft handen vol aan enorme toename verwarde mensen door coronacrisis: 2300 gevallen meer in 2020

PSV krijgt opnieuw een optater van AZ

13 januari PSV heeft in het Philips Stadion voor de tweede keer op rij een tik gegregen van AZ. Na de 0-4 van vorig seizoen eindigde het duel nu in 1-3. Vooral voor rust was PSV machteloos en kregen de Eindhovenaren offensief vrijwel niets voor elkaar. Achterin ging het een paar keer goed mis, waardoor AZ twee keer de trekker over kon halen.