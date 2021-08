Oost-Brabantse varkenshouders vrezen met grote vreze: Afrikaanse varkenspest blijft rondgaan in Duitsland en Polen

Strijd tegen criminali­teit en overlast Oud-Woen­sel lijkt te werken: Kruis­straat mogelijk permanent dicht, ook meer cameratoe­zicht

3 augustus EINDHOVEN - Om de leefbaarheid in Oud-Woensel te verbeteren, denkt de gemeente aan een permanente afsluiting van de Kruisstraat in de avonduren. Ook wordt bekeken of er op meer plekken cameratoezicht nodig is. Dat staat in Actieplan Oud-Woensel.