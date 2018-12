Op afroep reizen van halte naar halte

Kleine busjes die op afroep van halte naar halte rijden; de haltes die jijzelf kiest. Je bepaalt zelf bij welke halte je wordt opgehaald, het tijdstip en de halte waar je weer afgezet wil worden. Een rit kun je telefonisch bestellen, via de website of met een app op de smartphone. Omdat ik vanuit huis bestel, kies ik voor de website. Ook omdat ik daar nog het een en ander kan lezen over de dienst werkt en betalingswijze. Op de website vind ik een kaart met opstapplaatsen. In een volgend veld kan ik de bestemming aantikken. Verder wordt me gevraagd met hoeveel personen ik reis, of ik een rolstoel bij me heb of dat ik plaats nodig heb voor een kinderwagen. Betalen kan direct online of later met pin of ov-chip in de bus. Via de mail laat Bravoflex me direct na reservering weten tussen welke tijden het busje zal arriveren. Ik sta nog maar net bij de halte of het busje komt er al aan.

„Bent u Hanneke", vraagt de chauffeur vriendelijk als hij de deur voor mij opent. Hij stelt zich voor als Piet Sleddens. Op mijn vraag vertrouwt hij mij toe dat het zijn eerste werkdag en eerste rit is. Wel heeft hij oefenritten gereden in Helmond. Leuk werk vindt hij. „Je ontmoet steeds andere mensen en je hebt steeds andere ritjes. En de meeste passagiers zijn alleen, dus je maakt sneller een praatje. Echt leuk.”

Proef

Terwijl wij in gesprek zijn, wordt op de deur geklopt. Een dame vraagt verontrust of de vaste lijn is opgedoekt. Geduldig legt Sleddens haar uit dat Bravoflex een proef is van Hermes die twee jaar gaat lopen in Eindhoven. Dat de busjes hier geen vaste lijn vervangen zoals in Helmond, maar juist worden ingezet als extra service. Bijvoorbeeld voor mensen die verzekerd willen zijn van een zitplaats of die tijdens de spits sneller op hun werk of thuis willen zijn dan met de auto. „Je bent er sneller, maar je betaalt er wel wat meer voor”, vul ik aan. De dame, die haar bus in de verte ziet aankomen, besluit daar op te wachten. En wij vertrekken.

Kosten

Nergens hoeven we onderweg te stoppen, dus we rijden lekker door. Binnen tien minuten ben ik op mijn bestemming. En dat voor 3,70 euro. Anders dan in Helmond waar een vast tarief van drie euro per rit geldt, is in Eindhoven de prijs gerelateerd aan het aantal kilometers dat wordt gereden. Per kilometer betaal je net iets minder dan een euro. Dat is uiteraard meer dan voor een vaste lijnbus, maar een stuk minder dan voor een taxi. Eigenlijk kun je het daar ook niet mee vergelijken, want je rijdt van halte naar halte. Dus als je pech hebt, sta je misschien tien of vijftien minuten te wachten in de kou of in de regen. Wie een rit bestelt, doet er dus goed aan om waar mogelijk een overdekte halte als vertrekpunt te kiezen. Dan is niet alleen de rit maar ook de wachttijd comfortabeler.