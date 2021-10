Op bezoek bij Oehlie in Monkey Town

EINDHOVEN - Mooi weer of slecht weer, de nieuwe vestiging van Monkey Town in Eindhoven-Noord loopt als een tierelier

En dan is het ook nog eens herfstvakantie! Tijd voor een Monkey Town-dagje. Binnen is het goed druk, rondrennende kinderen en zittende ouders. Vanuit de ruim neergezette tafels kunnen zij hun kroost goed in de gaten houden.

Lasertown

Khadija (10) uit Helmond, codenaam ‘Verlegen smurf’ heeft net een topscore neergezet in ‘Lasertown’. Een van de populairste onderdelen van Monkey Town op de Vijfkamplaan. Khadija is op bezoek bij haar tante in Eindhoven en logeert daar tijdens de vakantie. Het is de eerste keer dat ze de locatie in Eindhoven bezoekt. Lasergamen is haar favoriete onderdeel. Met 4800 punten staat zij ver bovenaan. Haar tactiek? ,,Ik ga achter een muurtje staan en wacht tot iedereen langs komt. Ze komen vanzelf”, zegt ze lachend.

Na de uitgestelde opening, in verband met vertraging in de bouw en vervolgens de gedwongen sluiting door de coronamaatregelen, heeft het indoor speelparadijs een vliegende start gemaakt. Sinds half juni is de locatie open. Yavuz Ekiz, mede-eigenaar van Monkey Town Eindhoven is tevreden. ,,Het is meteen goed gaan lopen. De mensen weten ons prima te vinden.”

Eindhoven is de 46ste vestiging in Nederland. De huisstijl van alle Monkey Towns is hetzelfde, maar Eindhoven is de meest moderne, met bijvoorbeeld de bestelzuilen voor een hapje en drankje. ,,Verder is het belangrijk dat de beleving goed is. En de ouders moeten goed kunnen zitten”, aldus Ekiz. ,,Waar we vanaf het begin af aan wel tegenaan lopen zijn personeelsproblemen. We kunnen zeker nog mensen gebruiken.”

Wie er altijd is, is mascotte Oehlie, de aap. Regelmatig komt hij binnenlopen en kunnen de kinderen met hem op de foto. Het speelparadijs richt zich op de doelgroep van een tot en met twaalf jaar. Lasertown, de funzone en het eveneens populaire trampolinepark zijn vanaf vier jaar. Voor de allerkleinsten is er de peuterzone.

Ruim en overzichtelijk

Vlak bij de funzone is Roy van Lieshout samen met zijn zoon Luca (7) en dochter Liv (6) te vinden. Liv gaat daar als eerste van de blauwe glijbaan af. Luca’s favorieten zijn de trampoline en het voetballen. Van Lieshout: ,,We kennen Monkey Town van elders. We zijn blij met de vestiging in Eindhoven. Alles ziet er mooi uit, het is een ruim en overzichtelijk park.”