Op De Herdgang is het nooit lang somber: PSV-supporters kijken al vooruit naar komend seizoen

Studenten van Fontys lopen stage bij tientallen bedrijven tegelijk op High Tech Campus Eindhoven

11:34 EINDHOVEN - Stage lopen bij een bedrijf op de High Tech Campus in Eindhoven, dat doen studenten van Fontys al jaren. Maar een groepje van vijf dat neerstrijkt in een van de bedrijfsverzamelgebouwen en daar zelf met tientallen bedrijven aan de slag gaat, dat is nieuw.