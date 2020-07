Op de herinnering aan vroeger zit weinig sleet, honderdste aflevering ‘Uit de Oude Doos’

EINDHOVEN - De jaren vijftig en zestig, toen roken nog gezond was. Tenminste, dat zou je kunnen afleiden uit de foto's uit die tijd. Mannen en vrouwen met sigaretten, sigaren of pijpen in kamers die blauw staan van de rook, ze vormen een rode draad in de foto's die fotograaf Frans van Mierlo uit Eindhoven maakte.

De afgelopen twee jaar stonden de foto's van Van Mierlo in de rubriek De Oude Doos in deze krant. Samen met het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) gingen we op zoek naar de verhalen achter de foto's. Vandaag de honderdste aflevering.

Honderden reacties

Foto's van vijftig, zestig, soms zelfs zeventig jaar geleden. Het bleek geen enkele belemmering om herinneringen op te halen want er kwamen honderden reacties op de foto's van Van Mierlo. Typische vierkante beelden die gemaakt werden bij de opening van winkels, gouden bruiloften, evenementen, honderdjarigen en grote bedrijven uit de hele regio. Soms herkenden mensen de zestig jaar jongere versie van zichzelf. Bij andere foto's waren het de kinderen die een van hun ouders voorbij zagen komen. Het leverde een schat aan historische feitjes en grappige anekdotes op die het RHCe verwerkt in haar archief.

Waarom de foto destijds gemaakt was, dat was meestal vrij snel duidelijk. De persoonlijke verhalen brachten de tijd van toen echter weer echt tot leven. Zoals een bewoner van de Kamsteeg in Helmond die nog wist dat de zwerfkatten destijds in het afvalwater van Vlisco doken en er groen, blauw of geel weer uit kropen. Of Joop Spijker, wiens vader in 1961 meedeed aan een behendigheidsproef met de Renault Estafette. Drie weken lang dronk het hele gezin de Seven-Up die de sponsor had meegenomen als prijs.

Gluren bij de meisjes

De verhalen schetsen een mooi beeld van de jaren vijftig en zestig. Toen roken dus nog geen taboe was en toen de jongens en meisjes nog gescheiden naar school of de sportclub gingen. En in de pauze gluren natuurlijk. Over de heg of, zoals door Toon de Rooy uit Nuenen, door een gat in de tussenwand van de kleedlokalen van hockeyclub Nuenen. Een andere tijd, zoveel wordt wel duidelijk uit de verhalen over overvallen. Zoals de eerste gewapende overval in Brabant op een grenswisselkantoor in Bergeijk. Of de overval op de Boerenleenbank in Vessem. De toenmalige eigenaars Henk en Sjan Neggers wonen nog altijd langs het voormalige bankgebouw waar ze in 1968 werden vastgebonden. Sjan kreeg van een van de overvallers nog wel een dekentje tegen de kou, wist ze nog te vertellen.

Vooral gekke gebeurtenissen blijven vaak een leven lang bij, zo blijkt uit de verhalen. Een dronken frietboer die over de piano in bar Femina in Eindhoven plaste en vervolgens netjes de rekening betaalde. Of de oogarts in Helmond die zijn spreekuur steevast midden in de nacht hield en de Peugeotdealer die als stunt een weekend een leeuw in zijn garage hield. De kinderen kwamen kijken en papa kocht een auto. Stunt geslaagd dus.

Dutje onder politiebegeleiding

Burgemeesters, topmensen uit het bedrijfsleven en zelfs actrice Audrey Hepburn kwamen voorbij. Toch gingen de verhalen vaak over gewone mensen. Die er toevallig bij waren die dag of omdat ze die dag voor een keer in hun leven in het middelpunt van de belangstelling stonden. Bertje en Leentje uit Sint-Oedenrode die hun 70-jarige bruiloft vierden en, omdat de toeloop zo groot was, een dutje moesten doen onder politiebewaking. Jan Sprengers die zich in juni 1964 met zijn bus door twee meter sneeuw moest ploegen op een Zwitserse bergpas en Henk Aarts die, na vijf jaar niet gefietst te hebben, een tocht maakte van Parijs naar Eindhoven.

Volledig scherm Audrey Hepburn in Eindhoven om geld in te zamelen voor de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers © Frans van Mierlo

En dan vandaag dus de honderdste aflevering. De opening van het Hertog Jancollege in Valkenswaard. Een prachtige foto uit 1958 van ridders en een jonkvrouw maar, dat zul je altijd zien, net deze week met weinig reacties. De foto is gemaakt in het centrum van Valkenswaard want op de achtergrond is de Nicolaaskerk duidelijk te zien. Joop van Appeldorn schreef een paar jaar geleden een boekje over het Were Di, de fusieschool waar onder andere het Hertog Jancollege deel van uitmaakt. Volgens Van Appeldorn bestond het gezelschap uit leraren en leerlingen die gezamenlijk in een bonte stoet van de oude locatie aan de Maastrichterweg naar de Merendreef lopen. De krant heeft de volgende dag meer oog voor de school zelf. ‘De modernste school van het land’, zo schrijft de journalist. Onder de indruk is deze van de keurige ongeschonden gazons aan de achterzijde. ‘Er komt geen voet op omdat de jeugd eerbied heeft voor de schoonheid van de school en haar omgeving’.

Vissen in Meerveldhoven

Ook een nieuwe foto natuurlijk. Gemaakt bij een viswedstrijd tussen de ‘Club van Honderd’ en een team van journalisten in 1955. Er werd gevist bij de visvijver van de Philips Hengelsport Vereniging in Meerveldhoven. Wie was erbij en ving de grootste vis? We horen het graag. Reacties kunt u sturen naar foto@rhc-eindhoven.nl. Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl of onder dit verhaal voor meer foto’s.

Volledig scherm Bert en Leentje uit Sint-Oedenrode vierden in 1952 hun 70-jarige bruiloft © Frans van Mierlo

Volledig scherm Fakkelrally tussen bayeux en Eindhoven in 1955 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Pipo de Clown bij de opening van modehuis Gerzon in 1968 in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm Opening Grand Hotel Cocagne in Eindhoven © Frans van Mierlo