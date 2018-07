Op de meest lompe manier een megafile op de A58 ontwijken: met auto door voetgangerstunnel

Oud PS­V-pre­ses Van Raaij wenst Van Bommel succes: 'Denk dat dit precies het goede moment is'

14:21 Voormalig PSV-preses Harry van Raaij was maandagmorgen op PSV-trainingscomplex De Herdgang. Hij wilde Mark van Bommel in Eindhoven nog even persoonlijk feliciteren met zijn nieuwe baan als PSV-coach en bovendien succes wensen voor het komende seizoen.