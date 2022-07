Op de TU/e Campus in Eindhoven worden vanaf november ruim 700 studentenwoningen gebouwd, verdeeld over twee torens

Tijdroven­de barrière voor fietsers op Oirschot­sedijk gaat verdwijnen: hier komt een fietsers­brug

EINDHOVEN - De Oirschotsedijk tussen het Beatrixkanaal en de Anthony Fokkerweg in Eindhoven gaat vanaf 2024 stevig op de schop. Nu nog is laatstgenoemde weg een hinderlijke en tijdrovende barrière voor het fietsverkeer op de zogeheten Groene Corridor tussen hartje Eindhoven en Oirschot, maar daar gaat verandering in komen.

14:48