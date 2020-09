Op de valreep: zomerfestival bij Fifth NRE in Eindhoven

In een tijd waarin er weinig tot niets gebeurt of mogelijk is op festivalgebied werd op de valreep besloten de handen ineen te slaan voor het Summerfall Festival bij Fifth NRE, om zo de zomer af te sluiten.

Onder de noemers ‘Singersong in the Bar’, ‘Gospelbrunch in the Main’, ‘Djembéclinic in the Stage’ en een nachtconcert in jazzclubstijl zijn er optredens en workshops van onder meer The Kataphonics, Malford Milligan & Jack Hustinx, A Balladeer, Jan Terlouw Junior, Paulus Schäfer en Ntjam Rosie en Julia Zahra.