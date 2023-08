Op dit Eindhovense festival ga je creatief aan de slag

Stefani de Bie heeft 2500 doden in haar achtertuin: ‘De meeste mensen vinden het toch te eng’

EINDHOVEN - Er liggen zo’n 2500 doden begraven in haar achtertuin, maar voor de Eindhovense Stefani de Bie is dat geen reden voor onrust of angst. Integendeel, er is haar veel aan gelegen om de overledenen en hun dierbaren rust en vrede te geven.