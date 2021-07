Op een haar na voorkwamen Nederlandse vrijwilligers wereldwijde cyberaanval van beruchte Russische criminelen op duizenden bedrijven

WiSH Outdoor met éénmalig nieuw festival in oktober in Lieshout

2 juli LIESHOUT – De organisatie van WiSH Outdoor houdt op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober een éénmalig indoor festival in Lieshout. ‘The Start Of A New Adventure’ vindt plaats op het Bavaria festivalterrein in Lieshout. De kaartverkoop is vandaag begonnen.