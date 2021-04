Op een oranje wolk na Koningsdag: deze Eindhovenaren mochten Willem-Alexander en zijn gezin wél ontmoeten

‘De koningin zei dat ik het goed had gedaan’

Nadat Caatje van den Berg (15) maandagavond werd uitgeroepen tot ‘Koningin voor 1 dag’ raakte haar leven in een stroomversnelling. Thuis koos ze snel een kledingstuk voor de volgende dag en voor ze het wist werd ze al opgehaald. ,,Ik werd steeds zenuwachtiger, maar toen ik eenmaal bij de koninklijke familie aan tafel zat, was dat over. Ze waren ook echt heel vriendelijk en na afloop zei koningin Màxima nog dat ik het goed had gedaan. Ik krijg veel reacties en mijn familie is heel trots. Dit vergeet ik nooit meer, het was zo veel allemaal. Een ook leuk om eens te zien wat er allemaal achter de schermen gebeurt.”