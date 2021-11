Op een trillende stoel met André Kuipers de ruimte in; SpaceBuzz bij basisschool Online in Eindhoven

EINDHOVEN - Take-off in drie, twee, een... en daar gaat de SpaceBuzz 02-raket met leerlingen van groep 7 van de Evangelische Basisschool in Eindhoven de lucht in. Een supervette missie, met een educatief tintje.

Het is vet, cool en het wordt alsmaar vetter en cooler als Marije (11), Sarah (11), Veerle (11) en Dorothea (10) vertellen over hun ruimtereis onder begeleiding van astronaut André Kuipers. Als de meiden weer met beide benen op de grond staan, zijn ze superenthousiast over wat ze gezien hebben in de ruimte. ,,Het was vetter dan verwacht’’, zegt Dorothea.

Raket van ruim 15 meter

Op het schoolplein van de Evangelische Basisschool Online in Woensel-Noord staat maandagmorgen een grote vrachtwagen met een ruim 15 meter grote raket. In kleine groepjes gaan de kinderen naar binnen en nemen plaats in hun astronautenstoel. Met een grote vr-bril op worden zij de ruimte ingeschoten en maken een reis door de ruimte zoals Kuipers het zelf heeft meegemaakt. Door de 4D virtual reality-technologie (vr) lijkt het levensecht.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Een van de leerlingen in de SpaceBuzz-raket. © DCI Media

,,Het lijkt alsof je echt in de ruimte bent. Als je door het raam kijkt, draait en trilt je stoel een beetje’’, vertelt Marije. ,,Een beetje? Heel erg hoor’’, zegt Sarah. ,,Het is echt supervet. Je ziet de aarde, die is heel blauw en dan met het noorderlicht en onweer. Terwijl we er in zitten geeft André Kuipers uitleg over wat we zien. Dat is wel handig.’’

Quote We hebben maar één aarde en wij zijn daar verantwoor­de­lijk voor Linda uit het Broek, Evangelische Basisschool Online

Het enthousiasme over wat de kinderen ervaren, is precies de bedoeling van deze tour. ,,Je kunt ze niet echt de ruimte insturen, op deze manier kunnen we laten zien hoe mooi de aarde is. We zijn een Evangelische school, de kinderen kunnen zo de verwondering van de schepping zien’’, zegt Linda uit het Broek, coördinator bovenbouw. ,,Daarnaast zijn we op deze aarde om voor deze aarde te zorgen. We hebben maar één aarde en wij zijn daar verantwoordelijk voor.’’

Zaadje van bewustwording

En dat is precies het doel van de het educatieprogramma. ,,Wij willen een zaadje van bewustwording voor de aarde planten. Al nemen deze kinderen een klein stukje mee, dan is het doel bereikt’’, zegt Merel Vrijhof, medewerker van SpaceBuzz.

Tot aan de kerstvakantie blijven de leerlingen bezig met het thema ‘wetenschap en techniek’ waar dit project onder valt. Ze hebben al heel wat lessen gehad over ruimtevaart ter voorbereiding op hun ruimtemissie. Maar nu gaan de kinderen aan de slag om hun stukje bewustwording door te geven aan medeleerlingen en ouders. ,,We weten nog niet precies hoe, maar we hebben een boek met missies en opdrachten’’, zegt Marije. Dus op naar de volgende missie!