Op Eindhoven Airport rijdt de koffer straks zelf naar het vliegtuig

Politie beëindigt feest met 300 bezoekers in Henri Dunantpark in Eindhoven

16 augustus EINDHOVEN - Een groot feest in het Henri Dunantpark is zaterdagavond beëindigd door de politie. In het Eindhovense park waren zo'n driehonderd mannen, vrouwen en kinderen bijeengekomen voor een ‘jaarlijks terugkerend barbecuefeest’. De bezoekers kwamen niet alleen uit Nederland, maar ook uit België en Duitsland.