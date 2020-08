Op het dakterras bij Fernanda en Istvan

In de PioenroosstraatEINDHOVEN - Wat gebeurt er eigenlijk in mijn eigen straat? Journalist Niels Guns wil het weten en gaat bij iedereen in de Pioenroosstraat op de koffie.

Zoals ik al eerder schreef, heb ik al mensen uit heel wat verschillende landen mogen ontmoeten in de straat. De kennismaking met het Portugees-Hongaarse stel Fernanda en Istvan brengt de teller op 18 nationaliteiten. Het heeft een beetje voeten in de aarde voor ik daadwerkelijk op hun dakterras weet te belanden. Allereerst hebben ze, net als best wat andere straatgenoten, geen deurbel.

Toen ik ze de eerste keer kort ontmoette, stonden ze net op het punt van vertrekken en kwam het dus even niet uit. Een week erna kwam ik Istvan op een zaterdagavond in de supermarkt tegen en vroeg ik zijn nummer. Een paar belletjes en niet soepel verlopen afspraken verder, is het dan toch zover. Een Portugese vriend João is ook op bezoek. Alle drie werken ze in cleanrooms in de technische branche. Bij het binnengaan, treffen we ook buurman Idris die plaatsneemt op zijn helft van het dakterras. Best een vakantiegevoel daarboven: een drankje, wat hapjes, een soort van uitzicht en geklets over de grens. Idris reist veel en graag, vertelt hij. ,,Daar praat ik de hele dag door met allerlei verschillende mensen die ik tegenkom. Gek eigenlijk dat we eenmaal thuis in eigen land dat veel minder doen.”

Quote Je gaat veel meer op de automati­sche piloot en dan vergeet je echt te verbinden met je omgeving Fernanda

,,Komt omdat we thuis minder in contact staan met ons gevoel”, meent Fernanda, wijzend met haar handen op haar onderbuik. ,,Je gaat veel meer op de automatische piloot en dan vergeet je echt te verbinden met je omgeving.”

Of die radar in de onderbuik ook helpt in de communicatie tussen de Hongaar Istvan en de Portugese Fernanda, vraag ik me af. ,,Heel veel”, meent Istvan. Fernanda valt hem bij: ,,We moeten allebei schakelen naar het Engels als we met elkaar praten. Dan gaat er nogal eens iets verloren in de vertaling. Ook dan is het heel belangrijk dat je op je gevoel kunt koersen. Gelukkig lijkt de non-verbale manier van communiceren van Portugezen en Hongaren veel op elkaar, dus dat helpt.”

De droom van het stel is om een stuk land te kopen in het thuisland van Fernanda. ,,Daar zouden we dan graag een healing centre willen beginnen. Een plek waar mensen naartoe gaan voor de rust en om in contact te zijn met de natuur. Maar ja, makkelijk is het niet om zoiets te verwezenlijken. In Portugal kunnen dit soort projecten nogal eens erg traag verlopen. Wat dat betreft is het in Nederland juist ook wel weer fijn dat er een soort automatische piloot is, waarop je kunt vertrouwen als je met dit soort plannen begint.”