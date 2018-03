Op laatste moment affiches geplakt voor Raadsman De Raad in Eindhoven

Jesper de Raad werd maandagavond laat door kennissen geattendeerd op de plots verschenen verkiezingsaffiches. ,,Een leuke actie”, lacht De Raad die op het affiche wordt ‘aangeprezen’ als ‘Erfgenaam Cultureel Eindhoven’. Wie er achter de actie zit, weet hij niet. ,,Ik heb wel een idee uit welke hoek het komt maar heb dat nog niet bevestigd gekregen.” De Raad is archeoloog en wilt zich als raadslid of als ondersteunend commissielid vooral inzetten voor de cultuur in en de cultuurhistorie van Eindhoven. ,,Het is goed dat er veel aandacht is voor design en innovatie in deze stad maar dat mag absoluut niet ten koste gaan van bestaande cultuurvormen en de Eindhovense cultuurhistorie zoals dat nu het geval is.”