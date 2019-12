Op Mathildelaan in Eindhoven moet nieuw en kleiner politiebureau komen

Mensen die aangifte willen doen, kunnen dus ook in de toekomst gewoon terecht in het centrum van Eindhoven. Het basisteam van de politie, de agenten die werken in dit deel van de stad, blijft gewoon op de Mathildelaan zitten. Omdat het huidige pand aan vervanging toe is, wordt er waarschijnlijk een nieuw bureautje gebouwd.

Recherche

Het nieuwe kantoor in Meerhoven, op bedrijventerrein Land Forum, gaat in totaal plek bieden aan 1250 medewerkers. Die zijn nu nog ondergebracht in kantoren verspreid over de regio. Welke diensten precies gaan verhuizen, is nog niet duidelijk. Overigens houdt een woordvoerder nog een slag om de arm wat betreft de plannen: “Het is allemaal nog heel prematuur. Dus hoe het er straks allemaal uit komt te zien is nog afwachten.”