Ideale omstandigheden dus om lekker het gaspedaal in te trappen en de snelheid naar 130 op te stuwen. Maar die vlieger gaat niet op: vanaf vandaag geldt immers al op veel snelwegen -met uitzondering nog even van de A2- de nieuwe limiet van 100 per uur. Zodra een bord is ‘onthuld’, is de daarop vermelde maximumsnelheid van kracht.