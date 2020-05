Op naar de 1,5 meteruniversiteit op de TU/e

DNA-match lost alsnog gewapende overval uit 2011 in Eindhoven op

11:24 DEN BOSCH Een hit in de DNA-databank heeft volgens het OM negen jaar na dato een overval in Eindhoven opgelost. Twee mannen (27 en 29) maakten toen geen buit want ze moesten vluchten. Daarbij schoot een van hen op de achtervolgers. Dat moet hen vijf jaar cel kosten, de (jongste) schutter een halfjaartje extra.