Op pad met de Dierenambulance: Pinguïns op de Helmondse brug

,,Dit maakt het zo mooi", glundert Dick Nieuwenburg terwijl hij over de blauwe veren van een versufte ijsvogel strijkt. ,,Normaal gesproken zie je die hoogstens in de verte, nu heb ik er een in mijn hand." De ijsvogel, net aangetroffen in een tuin in Leende, is een beschermde inheemse soort. Het is voor de dierenambulance geen doorsnee oproep. Het vaakst rukt die uit voor katten en jonge vogels. Ook ontsnapte honden zijn dagelijkse kost deze zomer. Honden die voor de vakantie aan een boom zijn achtergelaten gelukkig niet. ,,Maar we komen het wel tegen." Net als konijnen, met kooi en al. Deze dieren komen in een database, die via mijndieriszoek.nl te raadplegen is.