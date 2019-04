Op reis door de Afghaanse keuken bij Bamiyan in Eindhoven

RecensieEINDHOVEN - Voor wie kennis wil maken met de Afghaanse keuken is Bamiyan in Eindhoven een uitstekende plek. Beoordeling 7,3.

Aan de Generaal Coenderslaan in Eindhoven, onopvallend gelegen tussen enkele kleine winkels en een shoarmazaak, ligt restaurant Bamiyan. Chef-kok en eigenaar Hamid Nawobi opende hier zes jaar geleden zijn Afghaans restaurant. De naam verwijst naar de bekende plaats Bamiyan in centraal Afghanistan, historisch bekend door de zijderoute en 'The sleeping buddha'. Vóór die tijd was Hamid een bekend gezicht op de Woenselse Markt waar hij Afghaanse gerechten verkocht.

Liefhebbers van de Afghaanse keuken, onder wie ik, vinden de weg naar zijn kruidige en geurige oosterse kookkunsten. Een goede reden om met mijn tafelgenoot richting Coenderslaan te gaan.

Klederdracht

Bij binnenkomst staan we meteen in het restaurant. We worden welkom geheten door de bediening. Op de donkere stenen vloer liggen Perzische tapijten. Achter in de zaak is een bar en een verhoging die fungeert als loungehoek, oosters ingericht. Stenen muren met bogen waarin lila, paarse verlichting diffuus over de tafels schijnt. Glas in lood gekleurde lampen hangen aan het plafond. Aan de muren hangen Afghaanse klederdracht. De donkere tafels zijn gedekt met velours tafellopers. Op onze tafel staat een verwelkt wit roosje.

De bediening komt met de kaart en adviseert het driegangenmenu te kiezen om de lekkerste gerechten van de chef te proeven. Dat advies slaan we niet in de wind. We krijgen als appetizer kroepoek en pikante walnoot-, koriander- en yoghurtdip. Drie totaal verschillende sausjes met een afwisseling in kruiden en frisheid. We schrapen de schaaltjes tot de bodem leeg. De smaak is intens en overheerlijk. Als onze voorgerechten komen zijn we in ieder geval in een kruidige stemming.

Aromatisch

We krijgen twee voorgerechten. Mantou, dit zijn pastabuideltjes gevuld met fijn rundergehakt en groenten. Afgetopt met yoghurt en kruidige tomatensaus. Mantou is één van de bekendste Afghaanse voorgerechtjes. Het deeg en de vulling zijn smeuïg en zacht. Kruiden als kurkuma, koriander en peper zijn subtiel aanwezig. De frisse yoghurt en pittige tomatensaus zorgen voor evenwicht. Het andere gerecht is chaplie kebab, heerlijke met komijn, koriander, knoflook gekruide kebab van kalfsvlees. Eroverheen ligt fijn gesneden pijpui gestrooid. Geserveerd met een koriander/walnoot chutney en yoghurtcrème. Daar hadden we al eerder van geproefd als starter. Kruidig en aromatisch!

Voor zover je over 'heet' in een gerecht kunt spreken, de prikkel op de smaakpapillen komt later. Uitbundig en feestelijk voor mond, tong en maag. In het glas komt de witte huiswijn, Santa Alicia, een Chileense Chardonnay. De wijn is matig. De prijs van het glas is even hoog als de inkoop van de fles. Een opvallende tegenstelling met de prijzen van de gerechten.

Serveerwagen

De hoofdgerechten komen op een serveerwagen naar onze tafel. Narenj palauw: in een schaal ligt onder een royaal bed van saffraanrijst gestoofde kip. De rijst is op smaak gebracht met gekonfijte sinaasappelschil, zeer dun gesneden amandelen en pistache. Goddelijk. Sabzie: gestoofde spinazie, op smaak gebracht met munt, peterselie, knoflook en koriander. Borani bedejan: gebakken aubergine die daarna gestoofd wordt in tomatensaus en bedekt met een laagje yoghurt. Qorne gosala: een gestoofd gerecht met stukjes kip. Dopiaza kabab: met komijn, kurkuma en chili gekruid lamsvlees, geserveerd op een gloeiend hete steelpan met paprika, uien en aardappelkroketjes. Van de Hollandse aardappelkroketjes kijken we even op. Afghaanse salade met tomaat, komkommer, munt, yoghurt en bosui. Borani kadoo: gestoofde pompoen, gekruid met knoflook, gember, kurkuma, koriander en chili. Er overheen enkele lepeltjes yoghurt. Daal: gestoofde linzen en naanbrood.

Deze gerechtjes geven een goede indruk van de Afghaanse keuken. Het gebruik van verschillende aromatische kruiden is in goed evenwicht. Veel gerechten worden afgewerkt met yoghurt, dat zorgt voor een balans.

De desserts zijn vooral op smaak gebracht met kardemom. Een Afghaans puddinkje met kardemom en pistache. Het puddinkje is stug en dik. De smaak is goed. Het bladerdeegkoekje, gevuld met slagroom, is taai en droog. De baklava is sappig en zoet. De Afghaanse kruidenthee met kardemom en munt is een aangename afsluiting. Het koekje met kardemom en pistache, een kruidige knabbel.

Voor wie kennis wil maken met de Afghaanse keuken is Bamiyan een uitstekende plek. De chef neemt u mee op reis door de Afghaanse keuken. De lieve dame in de bediening heeft ons de hele avond omringd met zorg en aandacht. De woorden Kush amadeen, wees welkom, zijn bij Bamiyan zeker op zijn plaats.

De kaart

- Alle voorgerechten zijn € 8,95.

- Alle hoofdgerechten zijn € 19,95.

- Een driegangen menu naar keuze € 29,95.

Beoordeling

- Voorgerecht 8,0

- Hoofdgerecht 7,5

- Nagerecht 6,0

- Bediening 8,0

- Ambiance 6,5

- Prijs/kwaliteit 7,5

De rekening

(2 personen, 3 gangen)

- 2x driegangenmenu €59,90

- 3x glas witte wijn €12,75

- 2x thee €6,00

- Karaf water €0,00



Totaal €78,65

Informatie