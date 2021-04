Op reis voor een (vaccinatie)prikkie: deze Eindhovenaar regelt het

Diamanten Paar Piet veroverde Wally's hart met een kaartje voor de sjimmie

7 april EINDHOVEN - De eerste ontmoeting van Piet en Wally Langendonk was tijdens de kermis op de Woenselse Markt. Het is 67 jaar geleden, maar Wally herinnert het zich nog tot in detail. De plofbroek die Piet droeg, hoe hij naar haar wuifde met een entreekaartje voor de sjimmy en haar later die dag op de stang van zijn fiets thuisbracht.