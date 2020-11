Op vakantie naar de Antillen? Of -wie weet- straks op wintersport? Laat het ons weten!

VIDEO Apparte­ment in Eindhoven verwoest na uitslaande brand, politie onderzoekt oorzaak

14 november EINDHOVEN - Op de derde verdieping van een appartementencomplex aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven is zaterdagavond brand uitgebroken. Een woning is daarbij compleet uitgebrand. De politie ziet aanleiding om verder onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand.