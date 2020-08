Op wereldreis met muzikant Arp Frique en zijn hechte familie: 20 augustus show in Eindhoven

Ontsnappen uit cel mag wél bij Prison Island in Eindhoven: ‘Je zit gewoon een uur opgesloten’

20:45 EINDHOVEN - Bij All in 040 op sportcomplex Eindhoven-Noord kun je jezelf vanaf nu vrijwillig op laten sluiten in de gevangenis voor het spel Prison Island. In september komen daar bijlwerpen en jeu de boules bij.