Op z'n Italiaans tafelen in Eindhovens restaurant Aperitivo

Het restaurant, Aperitivo genaamd, is gevestigd in de Onyx-woontoren van Foolen & Reijs Vastgoed. De 35-jarige Martini, ‘geboren in de horeca', is in de eindfase van de verbouwing beland. ,,We zijn in juli begonnen. Toen was het pand helemaal leeg. Er was nog niet eens een wateraansluiting, echt helemaal niks", legt hij uit. Zo kon hij vanaf nul beginnen, wat Martini goed beviel. ,,Ik wist waar ik aan begon. Ben nu zeer tevreden. Alleen moeten de laatste puntjes nog op de ‘i’ worden gezet.”

Die puntjes op de ‘i’ van het woord ‘Italiaans’ komen er zeker op te staan. Martini zette in het Zuid-Europese land vacatures uit, op zoek naar rasecht horecapersoneel uit Italië. Zo wordt er een kok én een hulpkok ingevlogen. Die zijn volgens Martini stukken beter dan Nederlands horecapersoneel. ,,Ja, dat is een probleem in Nederland. In Italië zijn ze veel beter. Vandaar dat ik mijn personeel daar vandaan haal", legt de dertiger uit.

Op het moment is er al een kok en een hulpkok onderweg naar Eindhoven, die binnenkort werkzaam zijn in Aperitivo. Het zijn niet de enige Italianen die hem bijstaan. Ook opa Alfredo Martini (foto, 94) zet zich maar wat graag in voor zijn kleinzoons zaak. ,,Hij is 24 uur bezig met het restaurant. Met allerlei kleine hand- en spandiensten helpt hij nog probleemloos mee.”

Quote Het concept is Italian foodsha­ring: gerechten van medium grootte waar je heel de avond van kunt genieten Restauranthouder Fabio Martini

De ingevlogen koks moeten de tapasgerechten uitmuntend laten smaken. ,,Het concept is Italian foodsharing: gerechten van medium grootte waar je heel de avond van kunt genieten.” Specialiteiten zijn onder meer fritto misto (gefrituurde visjes) en carpaccio vitello tonnato (kalfsvlees met tonijnsaus). Maar als de gasten liever een hoofdgerecht bestellen, kan dat ook. ,,Denk aan een pasta vongole (met schelpdieren) en pasta cacio e pepe (kaas en peper). Of een malse ossenhaas met groene peper.” Hij wil niet onvermeld laten dat er tal van Italiaanse wijnen worden geschonken.