Op zoek naar bendes en bijzonderheden op Eindhoven Airport: achter wie ga je aan?

Eindho­venaar (22) moet half jaar de cel in nadat hij een kennis (19) van hem doodreed

EINDHOVEN - Een half jaar de cel in, plus nog zes maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 180 uur. Een jonge Eindhovenaar is hiertoe veroordeeld nadat hij een 19-jarige kennis van hem doodreed.

22 november