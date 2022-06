Op zoek naar de pioniers in de Klotputten, een Eindhovens natuurgebied vol verrassingen

EINDHOVEN - De vogels plevier, scholekster en kievieten en de plant heermoes zijn pioniers op het afgegraven deel in het natuurgebied de Klotputten. Eerste Pinksterdag ging een grote groep enthousiastelingen met IVN-gidsen op stap om de laatste ontwikkelingen in het gebied te ontdekken

Het belooft zondag een natte dag te worden, maar de weergoden zijn de wandelaars goed gezind. Zondagochtend om 10.00 bij de start van de publiekswandeling door de Klotputten schijnt er nog een vaal zonnetje. De enthousiaste IVN-gidsen staan de wandelaars op te wachten. Met zo’n vijftig wandelaars is de opkomst groot te noemen.

,,In dit gebied werd vroeger turf gestoken oftewel klot, vandaar de naam Klotputten”, legt Martien van de Ven uit, IVN-gids bij de afdeling Veldhoven Eindhoven Vessem. ,,Het is een oude afgraving die is uitgebaggerd voor de aanleg van de A67 en de A2. Het gat wordt gebruikt als zandvanger voor de rivier de Dommel. Vervuild zand kan hier bezinken.”

De Klotputten is een natuurgebied in het zuidwesten van Eindhoven. Het ligt ingeklemd tussen het verkeersknooppunt De Hogt, de High Tech campus en de wijken Hanevoet en Ooievaarsnest. De Dommel stroomt hier Eindhoven binnen.

Buurtbewoonster Franka Bosveld sluit voor de eerste keer aan bij een IVN-publiekswandeling. ,,Ik loop hier vaker bij de Klotputten en de vijver, maar ik wandel niet alleen in het stille gedeelte. Het is gezelliger met de groep en ik kom meer te weten over mijn omgeving.”

Waterwingebied

De Klotputten is waterwingebied van Brabant Water. Afgelopen maanden is er hard gewerkt om de natuur de kans te geven zich hier te ontwikkelen. ,,Het gebied is gepacht geweest door boeren. De rijke bovenlaag is afgegraven. De schrale ondergrond moet de natuur terugbrengen zoals het vroeger was. Pioniers als de plevier en heermoes komen dan terug”, legt IVN-lid Wil Busink uit.

Opvallend in het waterwingebied is de overgang van de bospaden naar gritpaden. ,,De brede gritpaden zijn voor de bereikbaarheid van de schoonmaak van de waterputten die hier verspreidt liggen. Dat gebeurt met groot materiaal”, aldus IVN-gids Trudie Ruiter.

Wandelaar Susan Smit geniet van de tocht. ,,Door corona heb ik meer interesse en waardering voor de natuur gekregen. De opzet is fijn met alle informatie. In de natuur zijn prikkelt je zintuigen. Niet alleen het zien van het natuurgebied, maar ook het luisteren naar bijvoorbeeld de vogels.”

Na een kleine twee uur zit de wandeling erop als het zachtjes begint te druppelen. Het aantal afgelegde kilometers is niet groot, maar wel de informatie over de bospoelen met salamanders, de koekoeksbloem en andere planten en de bever in het verrassende natuurgebied.

Nog een advies van Van de Ven voordat iedereen huiswaarts gaat: ,,Controleer je zelf op teken. Vooral de dragers van korte broeken.”