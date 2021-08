Op zoek naar de roots van opa Lorenzo Hoyas Gomez

Raúl Hoyas (22) gaat een documentaire maken over zijn Spaanse opa die als gastarbeider naar Eindhoven kwam om in de gloeilampenfabriek van Philips te werken. Hij wil de reis van zijn opa vastleggen en daarmee ook meer over zijn eigen identiteit te weten komen.

Opa Lorenzo Hoyas Gomez hoorde bij een van de eerste Spanjaarden die voor Philips ging werken. Vanuit een klein dorpje Herguijuela in de provincie Extremadura vertrok hij per trein op 25-jarige leeftijd naar Nederland. Vanaf 1964 heeft hij een korte tijd voor Philips gewerkt in Eindhoven en Uden.

Reis

Raúl Hoyas, geboren en getogen in Uden, wil deze reis van zijn opa zelf gaan maken en voelen en beleven wat zijn opa Lorenzo meemaakte. Hij gaat dit vastleggen in een documentaire. Helaas is zijn opa afgelopen jaar op 81-jarige leeftijd gestorven en kwam Raúl erachter dat hij en zijn familie weinig wisten over deze periode en is daarom een onderzoek gestart.

,,Mijn opa kreeg een hart- en herseninfarct en leed aan dementie. Het was te laat om vragen te stellen”, vertelt Raúl. Lorenzo Hoyas sprak niet veel over jeugd in Spanje. ,,Het was een harde tijd. Er mocht niks en er was weinig geld. Van zijn zevende tot zijn achttiende zat hij in een internaat. Daarna vertrok hij naar Madrid en werkte hij tot zijn vijfentwintigste in een Postkantoor.”

Door deze reis en film te maken gaat Raúl ook op zoek naar zijn eigen roots en identiteit en vraagt zich af of hij levenslessen kan leren door dezelfde reis te maken als zijn opa. Raúl ziet veel gelijkenissen tussen hem en zijn opa. Allebei dol op koken en beiden creatief. Lorenzo Hoyas ging na zijn Philips-tijd werken bij beddenfabrikant Dico en Pingo (Pluimvee Centrale Uden) in Uden. Hij was hier tolk voor de Spanjaarden en hij kookte voor alle werknemers. Daarnaast wierf hij Spaanse werknemers voor Pingo. Raúl heeft een koksopleiding gedaan en daarna in Hilversum een filmopleiding gevolgd en is ‘allround’ filmmaker.

Debuutfilm

De film over zijn opa is zijn debuutfilm. ,, Het liefste zou ik in contact komen met de Spanjaarden die net zoals hem de reis naar Nederland hebben gemaakt, met hem werkte of iemand die op de werkvloer met Spanjaarden sprak. Daarnaast ben ik opzoek naar archieven (foto’s en kranten stukken) en verhalen van gastgezinnen of familieleden van de overgebleven Spanjaarden.”

Raúl sprokkelt zoveel mogelijk informatie bij elkaar. ,,Globaal ken ik het verhaal van mijn opa, maar ik wil het verhaal feitelijk kloppend maken.” Philips heeft hij ook benaderd en hij hoopt via hun informatie te krijgen. Verder gaat hij verhalen ophalen bij de mensen die reageren op zijn oproepen en zoekt hij naar personages voor in zijn film.

Eind augustus begint Raúl met Spaanse les om in Spanje goed uit de voeten te kunnen als hij zijn reis gaat maken. Begin 2022 hoopt hij alle gegevens binnen te hebben en de financiering rond te hebben, zodat hij kan starten met zijn film.

Wie wil reageren en Raúl kan helpen, kan contact opnemen per e-mail: raulhoyas@live.nl.