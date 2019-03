Op zoek naar meer ruimte op drukke Randweg Eindhoven en A50 naar Veghel

Mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL startte zijn onderzoek eind vorig jaar. In totaal 941 weggebruikers van de A2/N2 en de A50 vulden de online vragenlijst in. De meeste deelnemers behoren tot de categorie 'verstokte autogebruikers’, wat logisch is, omdat het onderzoek gericht is p het gebruik van de Randweg Eindhoven. Het onderzoek levert input voor de discussie over een betere bereikbaarheid van de regio. Nog voor de zomer wordt op basis van de uitkomsten een advies uitgebracht aan de programmaraad van SmartwayZ.NL, met daarin lokale, provinciale en landelijke bestuurders, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en kennisinstellingen in Brabant en Limburg.

De enquête richtte zich op de ervaringen van weggebruikers. ,,We willen inventariseren wat er op de weg gebeurt: wie heeft waar last van, op welke trajecten en wanneer", zegt projectmanager Stephan Suiker. ,,De respons en de betrokkenheid van weggebruikers was hoog, ondanks dat wij hen in een heel vroeg stadium hebben betrokken in dit proces.”

Beter openbaar vervoer

In de enquête konden deelnemers ook mogelijke oplossingen aandragen. Niet echt verrassend: het verbreden van wegen scoort hoog. Andere suggesties zijn: meer en betere op- en afritten en inhaalverboden voor vrachtwagens in de spits, maar ook de aanleg van P&R transferia aan de randen van de stad, het stimuleren van thuiswerken én beter openbaar vervoer. Die laatste aanbeveling heeft de onderzoekers verrast, zeker gelet op het geringe aandeel van de ondervraagde forenzen -een kleine drie procent- dat nu met trein en bus reist.

Voor velen blijken de bijna dagelijkse vertragingen op de randweg geen onoverkomelijk probleem: 32 procent vindt een vertraging van een klein half uur acceptabel. Duurt het oponthoud langer, dan is men bereid na te denken over een andere wijze van vervoer, bijvoorbeeld het ov. Maar dat moet dan wel beter georganiseerd zijn. Suiker: ,,Veel mensen missen alternatieven voor de auto: die bus moet wél rijden naar de juiste plekken. Dat inzicht is door deze enquête vergroot.”

Uit het onderzoek blijkt overduidelijk dat forenzen niet snel hun eigen auto zullen inruilen voor bus en trein, deelauto's of de fiets. Iets meer dan de helft zit dagelijks op de randweg en de A50. Tachtig procent verwacht dat zij dit over tien jaar nog steeds zullen doen. Suiker: ,,Per dag rijden zo'n 200.000 auto's over de randweg. Als mensen maar één dag in de week voor een alternatief zouden kiezen, heb je een hele grote groep te pakken en leidt dat al tot een grote verbetering van de doorstroming.”