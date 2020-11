Opblaaszwanen en sexy dans: drie dagen coronaproof avontuur in Parktheater Eindhoven

EINDHOVEN - In coronatijd toch een opwindende avond in elkaar draaien: Club Guy & Roni is het gelukt. Hun radicale versie van ‘Het Zwanenmeer’ speelt zich tegelijkertijd online en offline af. Je gekozen tijdslot bepaalt wat je ziet en ook mag je als publiek meestemmen over de afloop van het sprookje. Nog twee dagen te zien in het Parktheater in Eindhoven.

Creatief met corona? Laat dat maar aan dansgezelschap Club Guy & Roni over. Maximaal 30 man in een theaterzaal? Dan verdeel je een voorstelling toch over drie zalen, verdeeld over achttien ‘shifts’ in drie dagen. En zorg je dat er tegelijk ook nog een online voorstelling is.

Live-soundtrack

Volledig scherm ‘Swan Lake’ van Club Guy & Roni © Andreas Etter Hun ‘corona-versie’ van Swan Lake is alleen in Den Haag en Eindhoven te beleven. Nooit eerder maakte Club Guy & Roni een remake van een bestaand stuk. Bij remake moet je overigens denken aan een radicale verbouwing van dit meest gedanste ballet ter wereld. Okay, er zijn wat tutu's, een prins (acteur Sanne den Hartogh), en heel soms een vleugje mooidanserij, maar ook maffe konijnenpakken, gekooide en opblaasbare zwanen, en veel rauwe, manische en sexy rock-'n -roll-choreografieën. De beroemde muziek van Tsjaikovski wordt vakkundig door de mangel gehaald door de Georgisch/Zwitserse componist Kordz: van avantgarde, elektro en techno, tot vooruit, ook een beetje klassiek. In een van de drie akten wordt de soundtrack live verzorgd door Slagwerkgroep Den Haag. Oordoppen worden bijgeleverd.

Tijdslot bepaalt wat je ziet

De aktes die je ziet zijn bepaald door het tijdslot dat je voor de voorstelling hebt gekozen. Wie twintig minuten later aansluit krijgt een compleet andere Swan Lake te zien. Als live-publiek loop je in groepjes van 30 van scène naar scène: aan het einde kun je zelf meestemmen hoe het slot eruit moet zien. Ook het publiek dat online de gameversie Swan Lake The Game meemaakt heeft invloed op de afloop van dit sprookje.

Swan Lake is geregeld zeer geestig, maar heeft ook een activistische boodschap: ‘The Black Swan’, die staat voor een gebeurtenis die niet te voorspellen valt, maar die grote invloed heeft op de samenleving, is hier de corona- en klimaatcrisis. Hoe nu verder? De verantwoordelijkheid wordt bij het publiek gelegd.

Die geëngageerde tekst werd geschreven door Rik van den Bos (Oirschot 1982), inmiddels een van de meest gevraagde theaterschrijvers van ons land.

Niet alle drie de aktes beklijven even goed - misschien hadden we toch een ander tijdslot moeten kiezen? - maar met koptelefoon op door het Parktheater (volledig coronaproof) rondgeleid worden zorgt - in een tijd dat we nauwelijks nog iets meemaken - alleen al voor genoeg opwinding.

Gezien: donderdag 26 november in Parktheater Eindhoven. M.m.v modehuis Maison the Faux, Slagwerk Den Haag, Tomoko Mukaiyama Foundation en designer Martijn Halie. Nog te zien hier op vrijdag 27 november en zaterdag 28 november. Informatie en tickets: clubguyandroni.nl/swanlake