Opbouw Lichtjesroutje in Eindhoven: ‘Welke vissen hangen er nou?’ ‘Vissticks denk ik’

Tegen zeven uur lopen deze maandagavond steeds meer vrijwilligers door de poort van het oude schoolgebouw aan de Pastoriestraat. Eerst maar een bekertje koffie en even bijpraten over hoe de vakantie was. Met één vrouw in hun midden is de mannenhumor nooit ver weg. Zo hoort Erwin Telkamp dat vier weken vakantie volgend jaar niet meer is toegestaan. Telkamp is nieuw. Overdag werkt hij bij Defensie als service engineer en hij zocht nog iets leuks voor de avonduren. Met twee rechterhanden is hij in voor alles. Vanavond gaat hij mee met de monteurs die de ornamenten aan de lantaarnpalen hangen langs de Veldmaarschalk Montgomerylaan. Maar hij kan ook gaan lassen of zich uitleven met onderhoud of elektronica. De juiste ornamenten klaarzetten in stalen kooien die zo op de vrachtwagen getild kunnen worden of vergaderen in het bestuur.