Opbouw Park Hilaria in Eindhoven: vanaf vrijdag 10 dagen los

Aan belangstelling voor een plaats op het kermisterrein geen gebrek. Projectleider Mariola Scheepstra voor Eindhoven 247 dat Park Hilaria organiseert, meldt dat opnieuw een aantal exploitanten teleurgesteld moest worden. Dinsdagmiddag waren degenen die wel een pachtplaats hebben bemachtigd, al volop bezig met de opbouw.

Eurocoaster

Zoals Colin Buwalda uit Weert, telg uit een kermisfamilie. ,,Mijn vader gaat nu met zijn Eurocoaster naar Duitsland, met zestien vrachtwagens. Met mijn eigen gezin heb ik er net zoveel. Voor mijn eigen achtbaan en voor mijn kinderen met een kleine familieachtbaan, een churros eettentje en een pijl- en boogkraam. De komende weken heb ik ze allemaal bij elkaar hier in Eindhoven. Voor ons bijna een thuiswedstrijd.” Voor zijn achtbaan heeft Buwalda een prima plek, meent hij. ,,Wij zijn groot en zitten in het midden, zodat het publiek er links- of rechtsom omheen moet. Dat draagt bij aan een rondgang op het terrein.”

Devil Rock

Verderop, bijna bij de ring, zijn Max Klemm en Corry Sipkema bezig met hun Devil Rock. ,,Hou het maar op ‘flik flak, heel hard en over de kop”, zegt Klemm. ,,Vind je het goed dat ik gewoon doorwerk?” Hij steekt een handje toe, terwijl Sipkema met een grote sleutel op een vastgeroeste hendel slaat. Met drie grote aanhangwagens én een kraan kwamen ze vanuit Uden, de vorige standplaats. Gevraagd naar de veiligheidseisen zegt Sipkema dat die de laatste jaren inderdaad zijn toegenomen. ,,Daar zijn we blij mee. In het buitenland is dat vaak minder en daar zien we dan ook ongelukken gebeuren. Hier hebben we de TÜV die komt keuren en dat is goed.”

Europarad

Op weg naar het reuzenrad Europarad vlakbij het station, lijkt het even mis te gaan als bij de opbouw van een tent een van de stalen balken naar beneden komt. Er klinkt een stevige vloek, de schade lijkt beperkt tot een pijnlijke duim.

Dat rad is straks 38 meter hoog, verklapt Jan Vallentgoed. ,,Met draaibare gondels. In die versie misschien het grootste rad van Europa, in ieder geval van Nederland.” Hij komt elk jaar naar Eindhoven, is de tel kwijtgeraakt. Ook hij weet van toegenomen veiligheidseisen en van de steekproeven van de TÜV. ,,Het geeft een hele geruststelling om te weten dat alles hier veilig is. Voor de gasten, maar ook voor ons bij het opbouwen en afbreken. Ja, het brengt wel extra kosten met zich mee en nee, die kunnen we niet doorberekenen aan de klanten, want de gemeente hanteert maximum ritprijzen. Dus schrijven we heel scherp in op de pachtplaatsen.”

Scheepstra is tevreden dat de kermis weer van start gaat. ,,Ik kan niet wachten tot het vrijdagmiddag twee uur is.”

Park Hilaria duurt tot en met 11 augustus.