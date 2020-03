Opbrengst van woningbelasting in Eindhoven stijgt dit jaar fors

Forse toename van patiënten met corona in Brabantse ziekenhui­zen

13:59 Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is van maandag op dinsdag fors gestegen. Sinds dinsdag worden 77 nieuwe coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen verpleegd. In totaal zijn er nu 200 opnames in de provincie, 55 mensen liggen op de intensive care.