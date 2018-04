Opeens wil iedereen naar de gesloten sauna in Prinsejagt: 'Ons filmpje is een wake-up call voor de eigenaar'

Video+foto'sEINDHOVEN - Drie jaar na het faillissement staat de sauna in Thermen Prinsejagt ineens weer volop in de belangstelling. Nadat op YouTube een filmpje verscheen waarin te zien is hoe het er nu bij ligt, ontving de politie meerdere meldingen over mensen die dit met hun eigen ogen wilden zien. Inmiddels is het pand afgesloten door eigenaar Jump XL, die er een trampolinepark van gaat maken.

In 2015 sloot wellnesscentrum Thermen Prinsejagt aan de Fakkellaan door betalingsproblemen van de ene op de andere dag. Een doorstart draaide op niks uit. Toch namen afgelopen week tienduizenden mensen een kijkje in de sauna, het restaurant en alle andere ruimtes dankzij het YouTube-kanaal Urbex Kaoclan van Angelo Mullekes en CJ Loman uit Deventer. Regelmatig brengen ze bezoekjes aan verlaten gebouwen, veelal in België. Deze locatie 'ruilden' ze met een urbexer uit Eindhoven. "Dit is echt een van de laatste pareltjes in Nederland", zegt Mullekes. "Vooral omdat alles er nog instaat."

Wake-up call

Het lijkt alsof de eigenaar halsoverkop is vertrokken. Daarom besloten ze de locatie erbij te vermelden, iets wat hoogst ongebruikelijk is binnen de scene waarin precieze plekken geheim worden gehouden zodat ze niet ten prooi vallen aan vandalen. "Dit is een wake-up call voor de eigenaar." Toen ze gewoon binnenwandelden via de openstaande schuifpui zagen ze al de eerste sporen van vernieling. "We houden van natuurlijk verval maar het is doodzonde als dit pand straks vernield is."

Ook wijkagent Dennis van Lint bekeek het filmpje: "Het verbaast me hoeveel er nog binnen staat, ik kende het pand alleen van de buitenkant." Niet lang nadat het online verscheen, kreeg hij een telefoontje van buurman Squashtime over verdachte personen op het dak. In drie jaar tijd ontving hij een tiental meldingen. In juli 2015 en oktober 2016 namen krakers hun intrek in de sauna. "Doordat het toen nog voorzien was van een goed alarm konden we die er dezelfde dag nog uitzetten." Ook waren er enkele inbraken en sliepen zwervers onder het afdak.

Trampolinepark

Nadat afgelopen week meerdere mensen binnen waren en vernielingen zijn aangericht, heeft eigenaar Jump XL het gebouw afgesloten. Eind dit jaar moet op de plek van de sauna een trampolinepark staan. Volgens Van Lint is de deur nu aan de binnenkant gebarricadeerd en verwacht hij dat daarmee de problemen verholpen zijn, al weten de filmmakers ook dat er sindsdien nog mensen binnen zijn geweest.

Een impressie van hoe de sauna er voorheen uitzag:

Volledig scherm Zo zag de sauna Thermen Prinsejagt er voorheen uit. © Thermen Prinsejagt

Volledig scherm Zo zag de sauna Thermen Prinsejagt er voorheen uit. © Thermen Prinsejagt

Volledig scherm Zo zag de sauna Thermen Prinsejagt er voorheen uit. © Thermen Prinsejagt

Volledig scherm Zo zag de sauna Thermen Prinsejagt er voorheen uit. © Thermen Prinsejagt

Volledig scherm Zo zag de sauna Thermen Prinsejagt er voorheen uit. © Thermen Prinsejagt