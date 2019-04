Open dag in veilige haven voor daklozen ’t Hemeltje in Eindhoven

,,Iedereen mag overal ongegeneerd rondkijken’’, vertellen coördinator Margareth Pluijmers en stagiair Eddy Suijkerbuijk. ’t Hemeltje huist in een statig monumentaal pand aan de Hemelrijken 117. Boven bevinden zich een douche, wasmachine en kleine dokterspraktijk. Beneden is de royale huiskamer, het hart van ’t Hemeltje, waar bezoekers komen voor een praatje, broodje of rustmomentje. In de keuken bereiden vrijwilligers dagelijks verse soep voor de gasten, nu zo tussen de dertig en vijftig. In de winter is de pan een stuk groter. ’t Hemeltje is een huiskamer voor wie die geen heeft. ,,Dakloos ben je 24/7, wij bieden voor een paar uur een veilige haven’’, vertelt Suijkerbuijk. Pluijmers: ,,Het grote verschil met andere plekken is dat ze bij ons niets hoeven. Wij noteren niets.’’